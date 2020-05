„Leopoldina-Empfehlungen“ zum Corona-Umgang der Merkel-Regierung: Wer steckt dahinter?

Jüngst hatte sich eine „Wissenschaftsakademie“ namens Leopoldina in Deutschland um die Beratung der Regierung in der Corona-Krise in die Öffentlichkeit gebracht. Leopoldina hat u.a. die Merkel-Regierung für die Lockdown-Politik von Wirtschaft und Gesellschaft nicht gerügt. Ein gutes Zeichen wäre es, wenn die Leopoldina schlicht unabhängig wäre, anders, als die meisten aktuell zitierten Wissenschaftler in Deutschland. „Rubikon“ deckte auf, wer hinter Leopoldina reüssiert. Unter anderem ist Joachim Sauer Mitglied bei Leopoldina. Der Name ist in Deutschland nicht sehr geläufig. Es ist der Name des Ehemannes von Angela Merkel.

Vor diesem Hintergrund wirkt es weniger vertrauenswürdig, so Kritiker, wenn die Leopoldina als wissenschaftlich angeblich neutrale Begleitung Angela Merkel gerade nicht kritisiert. Jener Joachim Sauer ist demnach auch Mitglied im sogenannten „European Research Council, einem Projekt, dass durchaus als pharmafreundlich gelten muss.

ERC. Impfungen und antivirale Medikamente

Das Institut fördert dabei Entwicklungen von antiviralen Medikamenten oder auch Impfungen, die sich gegen das Corona-Virus richten sollen. Der Präsident der Vereinigung, so erwähnt es Rubikon, der im Februar 2019 gewählt wurde, Mauro Ferrari, war gleichzeitig auch Verwaltungsratsmitglied des Unternehmens Arrowhead Pharmaceuticals. Ferrari wäre, so der ERC, allerdings nicht nur hier tätig gewesen, sondern auch in zahlreichen anderen Projekten – „externen“ Projekten der Branche. Er trat von seinem Amt zurück, da es ihm nicht gefiel, dass der ERC eine „Förderinitiative“ nicht unterstützen wollte.

Ferrari ist allerdings seit 2018 zudem Mitglied der „Pontifical Academy for Life“. Diese Gesellschaft wird praktisch vom Papst Franziskus „geleitet“. Deutlich wird hier, wie sehr die Industrie, die Politik und die Kirche bereits zusammenarbeiten. Und die Leopoldina, die Frau Merkel berät, ist mittendrin. Hier lesen Sie mehr.