Lockdown die Zweite!

Wenn es nach Berichten aus Großbritannien geht (FT), dann steht möglicherweise ein zweiter Lockdown in Großbritannien bevor. Dies geschieht aktuell bereits in Israel, wo ab Freitag, 13.00 Uhr, wesentliche Teile des gesellschaftlichen Lebens lahmgelegt sind. Hintergrund: Die Corona-Fallzahlen steigen (wieder).

Großbritannien: Berater empfiehlt Johnson Lockdown

In Großbritannien haben nach einem Bericht der “Financial Times” vom Freitag “führende Forscher” der Regierung um Premier Boris Johnson einen nächsten Lockdown empfohlen. Dies sei nötig, um die “steigenden Infektionszahlen” erneut in den Griff zu bekommen. Dafür sei es erforderlich, im Oktober während der Schulferien einen zweiwöchigen Lockdown zu verhängen.

Dies sieht die Regierung öffentlich noch nicht so: Der Gesundheitsminister Großbritanniens, Matt Hancock, spricht von einem “letzten Mittel der Verteidigung”, dem andere Maßnahmen vorgehen können. Großbritanniens Regierung bevorzugt “lokale Beschränkungen”. Man wolle einen “nationalen Lockdown vermeiden, aber wir sind darauf vorbereitet”. In Großbritannien steigen neben den Fallzahlen auch die Belegungszahlen in den Krankenhäusern. Insofern ist die Regierung stärker unter Druck als beispielsweise aktuell in Deutschland.

Zudem weist das Land generell die höchste absolute Todesfallquote in der Pandemie auf. Wie sich die Zahlen in Großbritannien entwickeln werden, ist dabei offen. Denn aktuell soll die Testkapazität im Land bereits wieder eingeschränkt sein, Corona-Tests seien Mangelware geworden. Die “FAZ” berichtet, zahlreiche potenziell infizierte Menschen in Großbritannien müssten 2stundenlange Fahrten auf sich nehmen”, um dann ein Testzentrum zu finden, in dem sie aufgenommen würden. Sinkende Testkapazitäten wiederum würden die Fallzahlen, die öffentlich registriert sind, wieder relativ reduzieren. Noch immer gilt allerdings den Berichten aus dem Sommer nach als umstritten, ob ein Lockdown hinreichenden Schutz bietet. Insofern ist der Zweifel daran, dass die Johnson-Regierung derart hart reagieren wird, recht groß. Grundlegende Berichte finden Sie hier.