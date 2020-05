Mangel an Vitamin-B-12: Risiko für Vegetarier und Veganer

Das Vitamin B 12 gilt als besonders wichtig, fehlt aufgrund der speziellen Ernährung jedoch vielen Menschen, die sich vegan oder vegetarisch ernähren. Bei vielen Menschen mit einem Mangel an B-12 stellen sich Beschwerden ein. Einige Menschen werden jedoch auch größere Erkrankungen infolge des Mangels erleiden. Deshalb ist es bedeutend, den Körper mit Vitamin B 12 zu versorgen.

Wichtig für das Nerven- und das Immunsystem

Das Vitamin gilt volkstümlich als Nervenvitamin. Dabei ist es ebenso wichtig für das körpereigene Immunsystem, wie Mediziner betonen. Das Vitamin hilft unter anderem bei der Blutbildung und fördert die Zellteilung. Auch der Energiestoffwechsel greift auf das Vitamin B 12 zurück.

Insofern wird sich ein Mangel oftmals in Symptomen wie Erschöpfung oder Müdigkeit zeigen. Die Belastbarkeit im Alltag sinkt, die Leistungsfähigkeit lässt nach. Darüber hinaus berichten Beobachtern auch von stärkeren Beeinträchtigungen, etwa Gedächtnisstörungen, Konzentrationsstörungen bis hin zu Kopfschmerzen und Migräne, Muskelschwäche, Gangunsicherheiten, depressiven Verstimmungen und am Ende sogar Lähmungserscheinungen. Auch Blutarmut ginge auf einen Mangel an B12 zurück – so lasse sich umgekehrt die Blutbildung mit der Gabe von B12 wiederum anregen, so die Vorstellung.

Ursachen solcher Mängel finden sich divers: Mediziner nennen oft den Konsum von Alkohol, vor allem aber dürften Grunderkrankungen den Mangel hervorrufen: Morbus Crohn oder die Colitis ulcerosa, chronische Nierenerkrankungen, Zöliakie oder auch chronische Lebererkrankungen.

Auch Medikamente gegen Sodbrennen, epileptische Anfälle oder Tuberkulose und Diabetes gelten als Verursacher. Vitamin B 12, so heißt es, sei deshalb als Nahrungsergänzung besonders wichtig. Dies sei umso bedeutender, als es bis dato keine Indikationen geben würde, die darauf deuten, dass Vitamin B 12 etwa als Überdosis genommen werden könnte. Demnach ist die Gabe etwa in Form von Nahrungsergänzungsmitteln in diesem Sinne risikolos.