Mangel an Vitamin D – Unbedingt abstellen…

Vitamin D ist eine kleine Wunderwaffe, so entnehmen wir es verschiedensten Medizin-Berichten. Vitamin D-Mangel sei, so heißt es verschiedentlich, unter anderem für Demenz und Krebs mitverantwortlich. Zudem benötigen Sie Vitamin D für einen starken Knochenbau, für ein intaktes und starkes Immunsystem sowie letztlich auch für Sexualhormone, so jetzt der “Focus” in einer Beschreibung. Den Speichervorrat an Vitamin-D sollten Sie jetzt füllen. Drei wichtige Hinweise dafür finden Sie unten.

20 Mikrogramm pro Tag wichtig

Dabei benötigen Sie typischerweise pro Tag 20 Mikrogramm Vitamn D. Wenn Sie zu viel Vitamin D zu sich nehmen, wird der Körper dies speichern: Fettgewebe und die Leber gelten als Speicher, der in diesem Fall nicht gefährlich oder ungesund, sondern hochwirksam ist. Im Winter wird sich der Körper dort bedienen. Denn:

Tipp 1: Wer Tageslicht und damit die bedeutende UVB-Strahlung bekommt – eine halbe Stunde täglich -, führt sich Vitamin D zu.

Tipp 2: Wer die UVB-Dosis erhöhen möchte, kann dies etwa beim Skifahren – in vielleicht einigen Wochen – oder beim Wandern in den Bergen.

Tipp 3: Den Rest übernimmt die richtige Ernährung: Sie sollten Eier essen, heißt es, fetten Fisch sowie (durchaus verschiedene) Pilze zu sich nehmen. Dies erhöht Ihre Vitamin-D-Zufuhr entscheidend.

Neben den oben genannten Vorteilen erwächst daraus ein weiterer Vorteil, der gerade in der aktuellen Krisenzeit entscheidend sein wird: Vitamin D gilt auch als wichtiger Baustein, um das eigene Immunsystem vor dem Corona-Virus zu schützen. Es wäre nach allen bisherigen Erfahrungen falsch anzunehmen, dass dies Sie zu 100 % vor dem Corona-Virus schützt. Ebenso falsch wäre es jedoch, auf die Wirkung des Vitamins zu verzichten. Das Corona-Virus kämpft gegen ein hoffentlich gut vorbereitetes Immunsystem. Hier finden Sie mehr dazu.