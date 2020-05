Maske oder Visier? Wägen Sie ab!

Bei uns in Deutschland herrscht Maskenpflicht. In Supermärkten, beim Bäcker, beim Service-Personal etc. – überall werden Masken eingesetzt. Diese sind jüngsten Studien zufolge vergleichsweise sinnvoll. Zumindest deuten Ergebnisse aus Hongkong darauf hin. Dort sind von 7,5 Millionen Menschen lediglich vier an Covid-19 gestorben. Wer aber keine Maske tragen möchte, kann auch ein Visier aufziehen – eine Schutzscheibe, wie sie immer öfter zu sehen ist. Ein Vor- oder ein Nachteil?

Visier: Angenehmer zu tragen

Klar ist, dass ein Visier angenehmer zu tragen sein wird. Zahlreiche Menschen können durch die Maske nicht hinreichend gut atmen. Anderen beschlägt zudem die Brille. Das Visier erlaubt weitgehend freies Atmen und auch eine angenehmere Sicht auf die Umwelt. Diesem Vorteil stehen einige Nachteile gegenüber:

Der Schutz bedeckt den Mund-Nase-Bereich nicht abschließend. Damit lassen sich zwar größere Tröpfchen, die direkt auf Sie zufliegen, abfangen. Auf der anderen Seite können kleine Aerosole, die kleineren Tröpfchen, sich ungehindert in der Luft verbreiten. Sie werden bei einer nicht-abgeschlossenen Bedeckung des Mund-Nase-Bereiches also ihren Weg finden. Umgekehrt schützen Sie als Träger eines solchen transparenten Visiers die Umwelt nicht wie mit einer Maske wenigstens grob schützen können.

Der große Nachteil also lautet: Sowohl Sie selbst als auch die Umwelt sind durch Visiere nicht besonders gut geschützt.

Der Effekt dürfte sich verstärken, wenn Sie in geschlossenen Räumen sitzen oder gar sprechen. Die bisherigen Ergebnisse lassen die Vermutung entstehen, dass vor allem der Frischluftaustausch gleichfalls dafür verantwortlich sein könnte, dass sich Aerosole lange halten und ausbreiten. Bei der Ansteckung kommt es dann schließlich darauf an, die Virenlast zu reduzieren, also die Ansteckungsmenge zu verringern. Dies wiederum ist mit nach unten geöffneten Visieren bei weitem nicht so gut der Fall wie mit herkömmlichen Masken – das lässt sich schon jetzt beschreiben.