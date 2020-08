Maskenpflicht: Warum wir alle kritisch sein sollten

Die Maskenpflicht in Deutschland bleibt ein großes Thema. Niemand kann bis dato exakt bestimmen, wie groß der Anteil an der lediglich langsamen Ausbreitung des Corona-Virus tatsächlich ist. Was wir alle wissen: Die Maskenpflicht soll bleiben. Nun hat der in den Massenmedien umstrittene Professor Bhakdi in einem Interview auf reitschuster.de die Maskenpflicht erneut kritisiert. Die Argumente sind gewichtig. Wir möchten sie Ihnen nennen.

Warum schützen sie kaum gegen andere Viren?

Wenn Masken gegen die Ausbreitung der Viren durch die Luft schützen sollen, müssten an sich auch andere Viren an deren Ausbreitung gehindert werden. Ein Blick auf sogenannte Rhinoviren, die Erkältungen auslösen, zeigen jedoch, dass dies offenbar nicht so gut funktioniert wie erhofft. Denn im Sommer 2020 steigt die Anzahl der Rhinoviren im Vergleich zum Jahr 2019, wie Zahlen des RKI zeigen. Die sogenannten Rhinoviren sind dabei deutlich schneller gestiegen als andere Virenformen, die im Vergleich zum vergangene Jahr allerdings gleichfalls vermehrt aufgetreten sind.

Würden die Masken helfen, dann wäre zu erwarten, dass die Zahlen nicht steigen, sondern sogar fallen würden. Das lässt Fragen offen, die bis dato zumindest aus Sicht dieser Redaktion in den sogenannten Massenmedien noch nicht einmal gestellt worden sind. Es ist nicht ersichtlich, ob die Pflicht, Masken zu tragen, beispielsweise außerhalb geschlossener Räume (zu besichtigen in zahlreichen TV-Übertragungen von Großereignissen wie Fussballspielen etc.), überhaupt einen messbaren Nutzen hat. Wenn aber der Nutzen bis dato zumindest nicht nachgewiesen werden kann, stellt sich die Frage, wie weit die Pflicht zum Maskentragen gehen darf. Denn zahlreiche Menschen behaupten zumindest, ihre Gesundheit sei beeinträchtigt. Mediziner bestätigen diesen Umstand in Attesten sogar – und werden dafür von Berufskollegen angegriffen. Wir suchen noch immer: Müssten Masken nicht auch andere Viren-Ausbreitungen verhindern?