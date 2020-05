Maskenschutz doch wirksam? Das Hamster-Experiment…

In China wurde jetzt nachgewiesen, dass das Corona-Virus sich weniger verbreitet, wenn Masken eingesetzt werden. So jedenfalls heißt es nach einer Studie der Universität Hongkong. Demnach würde die Übertragungsrate gleich um 60 % niedriger ausfallen, wenn Masken getragen werden. Der Versuch wurde an Hamstern durchgeführt….

Virenbefall soll Nachweis erbringen

Dabei wurde der Virenbefall der Hamster, die durch Masken geschützten Hamster (die Masken wurden zwischen Hamster-Käfigen platziert) gemessen. Die gesunden Hamster in einem Käfig wurden infizierten Hamstern im anderen Käfig gegenüber aufbewahrt. Der Schluss aus dem Untersuchungsergebnis: Das Tragen von Masken sei “sehr viel wichtiger (…) als alles andere”, so der Studienleiter Yuen Kwok-yung nach einem Bericht des “Focus”. Immerhin gilt der Mikrobiologe als ausgewiesener Fachmann auf seinen Gebieten – er sei einer der Entdecker des Sars-Virus im Jahr 2003, hieß es.

Interessant an diesem Test: Yuen hat den Einwohnern Hongkongs in aller Öffentlichkeit und prüfbar schon weit vor der Weltgesundheitsorganisation WHO sowie den örtlichen Gesundheitsbehörden dazu geraten, Masken zu tragen. Mittlerweile wird deutlich, dass die Zahl der Infizierten und die Zahl der Verstorbenen signifikant geringer ist als an den meisten anderen Orten der Welt. In Hongkong leben 7,5 Millionen Menschen. Gut 1.000 Menschen haben sich bis dato mit dem Virus infiziert, vier Patienten sind verstorben. Die Raten sind damit weit geringer als in allen europäischen Metropolen und auch als im hochgelobten Deutschland.

Die Studie wirft zumindest zwei Fragen auf: Ist die Sorge vor den Nebenwirkungen des Maskentragens (etwa das Einatmen der verbrauchten Luft) hier gegen ein möglicherweise deutlich größeres Nicht-Ansteckungslevel abzuwägen? Und: Sind die WHO und beispielsweise die deutsche Regierung mit der sehr späten Maskenempfehlung/-pflicht ausgesprochen fahrlässig gewesen? Denn Masken werden in Asien schon seit Jahren in aller Öffentlichkeit getragen. Die Bundesregierung war nicht vorbereitet.