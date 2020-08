Merkel-Fakt: “Infektionszahlen steigen” – falsch

Die Merkel-Regierung spricht angesichts des Corona-Geschehens in Deutschland davon, die “Infektionszahlen steigen”. Das ist in dem Sinne falsch – eine Kanzlerin sollte dies in der angeblich nationalen Frage auch wissen -, als die Infektionszahlen zunächst mit den “positiv Getesteten” wenig zu tun haben. Vielmehr steigt derzeit die Zahl der “positiv Getesteten” absolut an, dies allerdings liegt an der zunehmenden Zahl der Tests, die durchgeführt werden. Die sogenannte Positivenquote, die auch das RKI (Robert-Koch-Institut) bekannt gibt, sinkt derzeit sogar wieder. Frau Merkel als Kanzlerin müsste also sagen, dass die Situation in Deutschland sich sogar beruhige und es keinen Anlass gibt, um in Panik zu geraten.

Frau Merkel: 0,88 %

In der KW 33 noch sank die Positivenrate auf 0,97 %. In der KW 32 hatte die Rate der positiv Getesteten bezogen auf die Gemessenen einen Wert von 1 % angenommen. Die Zahl der Tests ist in den vergangenen beiden Wochen allerdings von 733.608 Menschen auf 987.423 gestiegen. Die Positivenrate ist nun auf 0,88 % gesunken. Zudem eröffnet sich die Frage, ob die Rate überhaupt weitere Maßnahmen rechtfertigt. Denn die Zahl derjenigen, die dann schwerer erkranken, ist fast minimal. Die Krankenhäuser haben weiterhin diesbezüglich absoluten Leerstand.

Derzeit sollen 228 Menschen wegen einer Corona-Erkrankung auf den Intensivstationen dieses Landes liegen. Eine Uni-Klinik, Leipzig, hat die Corona-Ambulanz inzwischen einfach geschlossen.

Diese Redaktion kann und darf sich nicht als allwissend verstehen. Es erhebt sich allerdings die Frage, warum die Maßnahmen angesichts der fallenden (!) Zahlen, Frau Kanzlerin, noch aufrecht erhalten werden oder zum Teil verschärft werden. Nun kämpft beispielsweise auch der NRW-Ministerpräsident Armin Laschet an vorderster Front: “Wir fahren einen Null-Toleranz-Kurz gegenüber Maskenverweigerern und Quarantänebrechern.” Dem ist fast nichts hinzuzufügen…. Sehen Sie hier selbst nach.