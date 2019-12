Mit CBD gegen die Folgen krankmachenden Schlafmangels…

In den vergangenen Tagen haben viele von uns versucht, die Festtage ruhig und entspannt zu verbringen. Dieses Vorhaben dürfte den meisten bei all dem Trubel nicht so gut gelungen sein, wie erhofft. Den oftmals verpassten Schlaf wollen viele jetzt nachholen – meist vergeblich. Schlaf jedoch ist eine der gesündesten Lebensformen überhaupt.

Schlafmangel vermeiden

Schlafmangel wegen unserer neuartigen Lebensgewohnheiten mit dem Handy in der Hand dürfte in den kommenden Jahren noch weitere medizinische Nachteile mit sich führen. Chronischer Schlafmangel führt dabei zunächst zu Müdigkeit, zu Erschöpfungszuständen und schließlich auch oftmals zu depressiven Folgeerscheinungen.

Der Stoffwechsel leidet unter dem dann stärkeren Stress des Körpers, das Immunsystem könnte Schaden nehmen und schließlich stellen sich zunehmend Krankheiten ein. Eine Wunderwaffe nun könnte der Pflanzenwirkstoff Cannabidiol sein, erhältlich als „CBD Öl“. Studien zeigen, dass sich dieses Öl nicht nur auf die Stimmung auswirkt, sondern auch entzündungshemmend wirken könne, antibakterielle Auswirkungen habe und sogar schmerzlindern sei. Schließlich soll das Cannabidiol zudem den Appetit anregen (in diesen Tagen möglicherweise nicht gewünscht), beruhigend wirken und damit auch Depressionen vorbeugen können bzw. diese lindern.

Der Pflanzenwirkstoff soll zudem über die gegen die Folgen des Schlafmangels hinaus messbaren Heilfunktionen auch ganze neurologische Erkrankungen lindern helfen, also etwa bei epileptischen Anfällen einsetzbar sein.

Schließlich gelten Cannabidiole sogar bei schwereren Grunderkrankungen zumindest als lindern: Bei Krankheiten wie Krebs, in denen es um die Bekämpfung der Nebenwirkungen von Chemotherapien geht, bei HIV oder zumindest bei Migränen. Auch Patienten mit Bewegungsstörungen wie etwa durch die Parkinsonkrankheit sollen durch Cannabidiole Linderung erfahren.

Der wichtigste Faktor bei der Bekämpfung des Schlafmangels sind wir jedoch selbst. Gönnen Sie sich hinreichend Schlaf – und auch dann, wenn das neue Jahr wieder begonnen hat. Studien verweisen auf Ihre deutlich höhere Lebensfreude.