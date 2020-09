Nächster Lockdown? Alles möglich….

Die Corona-Zahlen in Deutschland steigen offenbar. Kanzlerin Merkel ging von möglichen 19.000 Infektionen aus, hieß es in einem Medienbericht. Die Zahlen sind insgesamt bei weitem noch nicht vergleichbar in Bezug auf die Werte, die im April herrschten. Dennoch wächst zumindest die Sorge davor, dass es zu einem massiveren Lockdown kommen kann. Die Einschnitte in Deutschland sind heute bereits massiv und teuer. Ein nächster Lockdown ist vor allem bei Ökonomen, die dem Nutzen-Kosten-Verhältnis skeptisch gegenüber standen, mit hoher Sicherheit gefürchtet.

Könnte es nun zu einem solchen Ereignis kommen? Immerhin schließt ein prominenter Unions-Politiker dies nicht mehr aus.

“Denn offenbar möchte Norbert Röttgen, von der Nachrichtenagentur “DTS” auch “Vorsitzkandidat” genannt, nicht ausschließen, es könne einen zweiten Lockdown geben.

Lockdown je nach Lage

Immerhin würden “wir”, also offenbar Union oder Regierung oder die Politik insgesamt “den ersten Lockdown ja nicht aus Jux und Dollerei gemacht” haben. Er sei vielmehr ein “notwendiges Instrument (gewesen), die Ausbreitung des Virus zu begrenzen”, so Röttgen gegenüber “RTL”.

Dies sei ein “letztes Mittel” im Kampf gegen das Virus gewesen. Nun wäre es nicht möglich, einfach zu sagen, dass dies nicht mehr ginge. Vielmehr sei “nichts auszuschließen, wenn es darum gehe, die Pandemie wieder unter Kontrolle bringen zu müssen”. Er sei der Auffassung, wir Menschen müssten uns dem Virus anpassen. Insofern sei der Lockdown nicht etwa eine übertriebene Maßnahme gewesen, sondern notwendig.

(…) Kritiker verlangen daher, dass die Regierung nachweist, die ersten Maßnahmen seien gerechtfertigt gewesen und daraus ließe sich ableiten, eine zweite “Welle” müsse ähnlich dramatisch beantwortet werden. Dies dürfte, so jedenfalls die Kritiker, schwierig werden. Denn die Fallzahlen sanken bereits wieder, bevor die Maßnahmen ergriffen worden sind. Dies lässt sich zeigen.