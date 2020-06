Natürliches Schmerzmittel: Kratom

Neben pharmazeutischen Mitteln gibt es zahlreiche natürliche Heilmittel, die schmerzlindernd wirken. Etwas vergessen, kürzlich aber erwähnt, sind Blätter eines Baumes, der in Südostasien wächst: Kratom, Blätter des Mitragyna-Baumes. Der Grund für die Schweigsamkeit zu diesen Blättern dürfte u.a. darin zu suchen sein, dass die Blätter als Rauschmittel gelten und dementsprechend bis heute teils als Droge geführt werden. Es soll sogar betäubend wie einschlägige Opiate sein.

Die Blätter sind in Form von Extrakten, Kapseln oder auch Pulver erhältlich. Bereits kleine Mengen sollen stimulierend sein und werden bei Angststörungen oder Depressionen eingesetzt. Wesentlich bekannter allerdings ist Kratom als Schmerzmittel bei akuten Beschwerden oder im Falle chronischer Erkrankungen. So würden etwa zahlreiche Menschen mit Rückenleiden Kratom nutzen. Studien dazu liegen dieser Redaktion nicht vor. Zudem soll Kratom auch deutlich harmlosere Symptome wie Schlaflosigkeit oder Energiemangel, Unruhe bzw. Konzentrationsmängel haben. Auch zum Stressabbau eigne sich Kratom, heißt es.

Pulver offenbar am beliebtesten

Dabei wird Kratom dann offenbar in erster Linie in Form von Pulver verabreicht. In Asien kauen die Menschen die Blätter zwar noch, hier jedoch wird das Pulver in Tee oder anderen Getränken verabreicht. Kapseln, die im Internet gleichfalls vertrieben werden, sollen innerhalb weniger Minuten wirken können.

Auf der anderen Seite jedoch berichten Anwender von teils erheblichen Nebenwirkungen. So sind Erbrechen, Gewichtsverlust, Müdigkeit, Mundtrockenheit, Verstopfung oder Übelkeit gemeldet worden. Insofern es zudem ein Rauschmittel ist, sollten Sie Kratom ggf. nach entsprechender Beratung wg. der Dosierung auch nur reduziert einnehmen.

Kratom lässt sich im Internet bestellen. Experten jedoch weisen daraufhin, dass hier möglichst bewährte und gut beleumundete Lieferanten zu bevorzugen seien. Nicht alle Apotheken bieten Kratom an.