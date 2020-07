Neue “Werbung”: Grippeimpfung gegen Alzheimer / Demenz

Die Impfstoffe sind in Deutschland – wie auch in anderen Ländern – in Verruf geraten. Eine neue Studie aus den USA lässt nun vermuten, dass der “regelmäßige Gebrauch des Grippe-Impstoffes” helfen kann, das Alzheimer-Erkrankungsrisiko zu senken. Wirklich? Sehen wir uns den Fall an…

Über 9.000 Patienten haben teilgenommen

An der Studie der “Alzheimer’s Prevention Clinic” haben laut CNN über 9.000 Patienten im Lebensalter von mehr als 60 Jahren teilgenommen. Eine einmalige Grippe-Impfung habe die Häufigkeit der Erkrankung an Alzheimer um 17 % gesenkt. Ist dies ein “erfreuliches Ergebnis”? Nebenwirkungen der Impfung wurden nicht thematisiert – die allerdings bekannt sind. Zudem ist eine Studie in diesem Umfang signifikant, weitere Studien allerdings fehlen vollkommen. Damit sind die Ergebnisse in keiner Weise geeignet, um daraus eine wissenschaftliche Wahrheit werden zu lassen.

Vielmehr lohnt es sich, Alzheimer in anderer Weise zu begegnen: Über die Ernährung…

”

Demenz bzw. Alzheimer gilt als Erkrankung, die – auch – erblich bedingt ist. Dementsprechend wurde die Krankheit lange Zeit eher stiefmütterlich behandelt. Da auch keine Therapie möglich schien, galt Alzheimer wohl als weitgehend unbeeinflussbar. Jetzt haben – auch – die US-Neurologen Ayesha und Dean Sherzhai einem Bericht von „Focus“ nach in ihrem Buch „Die Alzheimer-Lösung“ den Einfluss von „hirngesundem Essen“ beschrieben.

„Als Ärzte und Forscher, die sich mit dem Lebensstil ihrer Patienten beschäftigen, können wir die Bedeutung der Ernährung für die Gesundheit des Gehirns gar nicht genug betonen“, so die Ärzte im Vorwort des Buches.

Das hirngesunde Essen, so heißt es, sei in erster Linie „vegan“

Das Essen, das Menschen zu sich nehmen sollten, ist dem Buch und den Forschungsergebnissen nach in erster Linie vegan. Die 20 bedeutendsten Lebensmittel:

Avocado: Die enthalten einfach ungesättigte Fette, die sich beim Gehirnaufbau sowie für den Blutfluss eigneten

Blattgemüse: Hierin enthalten – pflanzliche Antioxidantien, Folsäure, Betacarotin, Lutein sowie Vitamin E. Diese Nährstoffe seien ebenfalls positiv mit der Hirngesundheit konnotiert.

Blaubeeren: Nach einer Studie mit 16.000 Krankenschwestern entstand die These, der Konsum von Blaubeeren würde den „Niedergang“ der Kognition um 2,5 Jahre hinauszögern.

Bohnen: Nährstoffe wie Antioxidantien, Phytonährstoffe, pflanzliches Eiweiß, Eisen und weitere Mineralien sollen sowohl die Langlebigkeit fördern als auch die Wahrscheinlichkeit für einen Schlaganfall senken. Zudem senke der Cholesterinspiegel und der Blutzuckerspiegel würde reguliert.

Brokkoli: Laut den Ergebnissen einer Studie mit 13.000 Frauen würde der Gedächtnisverlust bei regelmäßigem Verzehr reduziert.

Gewürze: Zimt, Nelken, Majoran, Safran, Muskatnuss, Estragon oder auch Nelken würden die Entgiftung des Gehirns fördern.

Kaffee: Hiermit würde ein wichtiger Wirkstoff, Acetylcholin, aktiviert.

Kräuter: Minze, Koriander, Dill, Oregano, Petersilie oder Thymian würden im Vergleich zu Nüssen und Beeren die Zehnfache Menge an Antioxidantien enthalten.

Kurkuma

Leinsamen: Leinsamen enthält entzündungshemmende pflanzliche Omega-3-Fettsäuren, die zudem den LDL-Cholesterinspiegel senken.

Natives Olivenöl: Ersatz für gesättigte Fette

Nüsse: Quelle für ungesättigte Fette und „nachweislich“ wirksam gegen das Demenz-Risiko

Omega-3-Fettsäuren

Pilze: Verbesserungen der Immunität insgesamt und Reduktion von Entzündungen in Blutgefäßen. Besonders empfohlen: Braune Champignons, die als Vitamin-B-12-Quelle gelten.

Quinoa: Vollständige Proteinquelle, zudem mit Mineralien, die als wichtige Bausteine für das Hirn gelten

Samen wie Chia oder die Sonnenblume

Süßkartoffeln: Blutzuckerregulierend, entzündungshemmend

Tee: Melisse, Minze und Hibiskus sollen entzündungshemmend sein

Vollkorngetreide: Energielieferant – auch für das Gehirn – durch „gute“, da „komplexe“ Kohlenhydrate

Zartbitterschokolade: Blutdrucksenkend, Sauerstoff- und Nährstofflieferanten für das Gehirn.”

