Panik und andere „Störungen“: Das Wuhan-Syndrom der Isolation – wichtig für alle!

Wir alle sind derzeit mehr oder weniger noch immer in der heimischen Wohnung bzw. in der eigenen Immobilie praktisch eingesperrt. China hat diese Bestimmung inzwischen weitgehend gelockert, nachdem das Land – vor allem in Wuhan – sehr drakonische Sperren verhängt hatte. Nun wird bekannt, welche psychischen „Störungen“ sich ergeben könnten. Dies ist auch für uns in Deutschland interessant und wichtig.

Zahlreiche Symptome

Dabei äußerte sich der Oberarzt „für Allgemeine Innere Medizin und Psychosomatik an der Uniklinik in Heidelberg“, Jonas Tesarz. Der wiederum betreut ein kooperierendes Netzwerk von chinesischen und deutschen Spezialisten für diese Fragen. Tesarz lässt sich etwa per Video dazu berichten, was in Wuhan passiert und eröffnete „Focus Online“ seine Erkenntnisse.

Das „Wuhan-Syndrom“ umfasste dabei eine Sammlung psychischer Symptome, die in der chinesischen Großstadt infolge der rigiden Quarantäne beobachtet wurden. Dabei nennt Tesarz „Erschöpfung, Ängste, psychischen Stress, Nervosität, Schreckhaftigkeit“, aber auch zunehmende Schlafstörungen.

Selbst eine Panikstörung ist in Wuhan – offenbar sogar verstärkt – beobachtet worden. Ängste umfassen dabei nicht die Sorgen wegen der je wirtschaftlichen Zukunft oder eine eigene Infektion, sondern auch die „Ungewissheit über die weitere Entwicklung der Krise“.

Tesarz warnte, nicht jede Angst sei eine „Krankheit“. Vielmehr dient die Angst u.a. der nötigen Aufmerksamkeit, um einer krisenhaften Situation entsprechend angemessen agieren zu können. Sie diene letztlich dem Selbstschutz. Allerdings solle die „physiologische Angst“ nach „Beseitigung der Gefahr“ wieder verschwinden. Krankhaft werde die Angst, wenn sie nicht mehr angemessen sei und vor allem durch Betroffene nicht mehr aus eigener Kraft bewältigt werden könne.

Angst, Erschöpfung, Nervosität und Schlafstörungen sollten also mit einer Abnahme des Risikos gleichfalls weniger ausgeprägt als vorher auftauchen. Auch die „Entfremdung von Angehörigen“ oder sogar Konzentrationsstörungen seien in dieser Situation zu beobachten – und sollten sich im Laufe der Zeit legen. Die „therapeutischen Empfehlungen“ aktuell seien, dass man „angesichts der Flut an Nachrichten“ sich informiere, aber dennoch dosiert. Ausreichender Schlaf sei wichtig und ein „innerer Ausgleich“. Dafür empfiehlt der Mediziner: Bleiben Sie körperlich aktiv, erhalten Sie sich eine Tagesstruktur und wenden Sie wo möglich „mentale Techniken“ an, also Meditations- und Entspannungstechniken.