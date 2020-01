Parkinson: Apple will ein Geschäft daraus machen

Der US-Kultkonzern Apple möchte jetzt mit Parkinson-Erkrankungen bzw. deren vorzeitiger Symptomerfassung Geld verdienen. Die „Apple Watch“ könne durch Sensoren das bekannte Muskelzittern erfassen und entsprechend protokollieren. Damit könne die Watch Parkinson-Erkrankten helfen, so lautet bei Apple die Beschreibung in einem Patentantrag.

Totale Kontrolle möglich

Auch „Störungen des Bewegungsablaufes“, die sogenannte Dyskinesie, könne per Aufzeichnung erfasst werden. Bis dato sei, so Apple, die Aufzeichnung oder Diagnose schwieriger, insofern Arztbesuche lediglich punktuelle Ereignisse zusammentragen würden. Eine durchgängige Erfassung von Daten würde dazu führen, dass die behandelnden Ärzte die Dosierung von Medikamenten besser anpassen könnten. Auch könnten Patienten ihren Tagesablauf besser planen, indem „Symptommuster“ im Zeitablauf erfasst würden.

Kritiker sind der Meinung, dass die elektronische und noch dazu patentierte Erfassung von Daten wiederum zu einer vollständigen Kontrolle mit entsprechenden Folgeschäden führe. Hier sind beispielsweise allgemein Aufschläge zu den bisherigen Kassenprämien zu nennen, bestimmte Verhaltensvorschläge oder -vorschriften, hier ist die allgemeine Behandlungsselektion zu nennen, etwa bei Patienten mit weiteren Nebenerkrankungen sowie die insgesamt einfachere Steuerbarkeit. Insofern gelingt dem Unternehmen hier ein wohl – „leider“ – bedeutender Schritt.

Dennoch bleibt das Thema „Parkinson“ für viele Patienten bei aller Kritik wichtig. Deshalb erinnern wir an verschiedene natürliche Heilmethoden, die wichtig sein könnten:

„Vollwertige, ballaststoffreiche Ernährung

Generell sollte bei der Parkinson-Erkrankung der Körper mit der richtigen Ernährung möglichst fit gehalten werden. Denn die Krankheit ist sehr kraftraubend. Schon durch die unwillkürlichen Muskelbewegungen werden viele Kalorien verbraucht. Es hat sich herausgestellt, dass Pflanzen, die Nikotin enthalten, dem Dopamin-Mangel entgegenwirken. Die Paprika ist mit der Tabakpflanze verwandt und gehört neben der Kartoffel oder der Aubergine zu den Nachtschattengewächsen – und enthält eben Nikotin.

Menschen, die mehrmals pro Woche Paprika essen, habe ein geringeres Parkinson-Risiko. Allerdings nur, wenn sie Nichtraucher sind, denn beim Rauchen überwiegen die negativen Faktoren. Omega-3-Fettsäuren sind für die Nervenzellen besonders wichtig. Sie unterstützen die Botenstoff Dopamin bei seinen Aufgaben, was gerade bei Parkinson besonders bedeutsam ist. Zudem halten sie die Nervenzellen funktionsfähig.

Wunderwurzel Kurkuma

Schwarzer Pfeffer, der reich an Piperin ist, bremst Entzündungen. Studien zufolge regt schwarzer Pfeffer die Dopamin-Produktion an und wirkt oxidativem Stress entgegen. Kurkuma gilt als regelrechte „Wunderknolle“. Sie gehört zu den Ingwergewächsen. In der Medizin wird sie häufig bei Verdauungsbeschwerden eingesetzt. Studien haben aber ergeben, dass Kurkuma positiv auf die Nervenzellen wirkt und Parkinson verhindern oder zumindest lindern kann. Der im Kurkuma enthaltene Stoff Curcumin kann vom Körper am besten in Verbindung mit dem Stoff Piperin, der im schwarzen Pfeffer enthalten ist, aufgenommen werden.

Viele Parkinson-Erkrankte leiden unter Verstopfung. Dann ist es wichtig, viele Ballaststoffe wie frisches Obst, Gemüse und Vollkornprodukte zu sich zu nehmen. Flohsamen, Leinsamen oder Weizenkleie, mit viel Flüssigkeit eingenommen, helfen zudem bei einem trägen Darm.“