Richtig ernähren im Winter…

In den kommenden Tagen soll es nach Auskunft der Wetterforscher einen weiteren Kälteschub geben. Ringsum treffen Sie erkältete Menschen. Um die Risiken so weit als möglich zu reduzieren, sollten Sie Ihr Immunsystem stärken. Die Oecotrophologin Eva-Maria vom Bruch hat dem „Focus“ gegenüber vitaminreiche Kost empfohlen. Tatsächlich haben wir an dieser Stelle bereits ähnliche Empfehlungen formuliert. Daher listen wir die Hinweise gerne auf….

Vitaminreiche Ernährung: So machen Sie es richtig

Beispielsweise gilt Spinat als Vitamin-A-reich. Vitamin A ist dafür zuständig, die Haut und die Schleimhaut zu stärken. Beide gelten als Hindernisse für Viren, sodass Sie mit Spinat sozusagen einen Abwehrschild errichten könnten. Zudem nehmen Sie mit Spinat reichlich Eisen auf.

Fisch: Fisch wiederum enthält vor allem B-Vitamine. Zudem finden sich die Bausteine Zink und Selen. Mit diesen Spurenelementen werden die Abwehrkräfte, wie hier andernorts bereits beschrieben, gestärkt.

Anschließend daran sei Kohl bedeutend, Grünkohl etwa oder Rotkohl. Zum einen haben die Kohlsorten aktuell „Saison“, zum anderen enthalten sie sowohl reichlich Vitamin A wie auch Vitamin C sowie – Selen, wie oben für den Fisch beschrieben.

Kartoffeln gelten gleichfalls als Vitaminträger. Vitamin C sowie Vitamin E finden sich in Kartoffeln. Damit schützen Sie Ihren Körper in der Auseinandersetzung mit Viren.

Karotten enthalten gleichfalls Vitamin C. Zudem finden Sie in den „gelben Rüben“ auch Carotinoide – die wiederum wirkten antioxidativ und unterstützen in diesen Tagen das Immunsystem.

Schließlich empfehlen sich auch Nüsse und Samen. Die wiederum enthalten Nährstoffe wie das Vitamin E und die oben bereits beschriebenen Spurenelemente Zink und Selen und darüber hinaus auch Kupfer. Auf diese Weise stärken Sie Ihr Immunsystem gleichfalls.

Zudem gilt es in diesen Tagen, eine hohe Fettaufnahme möglichst zu unterbinden – dies verschlechtert die Immunfunktion.