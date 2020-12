Schutzplan für Risikopatienten – den Bund interessiert es offenbar nicht

Die Merkel-Regierung hat in Deutschland erneut Maßnahmen erlassen. Geht es nach Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, der die Erhaltung “aller” Arbeitsplätze versprochen hatte, kann der Lockdown nun noch bis zum Frühjahr aufrecht erhalten werden. Erstaunlich ist, dass die Regierung allerdings den Rat von Experten ignoriert, die nicht zum öffentlich stets präsentierten Stab rechnen. Konkret: Eine Gruppe um den Infektiologen Matthias Schrappe von der Universität Köln hat sich mit Wissenschaftlern und Experten anderer Ausrichtungen zusammen um eine Strategie bemüht, die einfach ausgeblendet wird. Dabei geht es um den Schutz von Risikopatienten.

Merkel-Regierung Wegsperren – ist das alles?

Die Merkel-Regierung hat in diesem Zusammenhang vor allem die Isolation von Älteren vorgeschlagen. Die Besuche in Alten- und Pflegeheimen sind dramatisch eingeschränkt worden (in der ersten Welle). Die Bewohner haben teils wochenlang ihre Verwandten und / oder Bekannte nicht sehen können. Nun schlägt die Expertengruppe allerdings recht einfache Rezepte vor. Die wären umzusetzen. Die Regierung scheint sich bis dato noch beharrlich zu weigern: