Schweden – trotz Lockerungsmaßnahmen NICHT deutlich schlimmer als Deutschland…

In Schweden gelten andere Lockerungsbemühungen als in Deutschland. Die Medien hierzulande toben ob der großen Gefahr, der sich die Bürger in dem skandinavischen Land ausgesetzt sehen. Nun kam heraus: Der R-Wert in Schweden liegt bei weniger als 1. Wie in Deutschland. Jeder Mensch in Schweden, der erkrankt ist, steckt nun weniger als einen anderen Menschen an. In den Medien bei uns herrscht diesbezüglich nun aber weiterhin Schweigen im Walde.

Schweden: Doch ein gangbarer Weg?

Die R-Zahl wird hierzulande gerne genutzt, um unsere „Erfolge“ zu dokumentieren. Wenn weniger als ein Mensch durch einen Infizierten angesteckt wird, dann ist hier der Weg zur allgemeinen Senkung der Zahl der effektiv noch Erkrankten nicht mehr so weit. Die Herdenimmunität funktioniert nach den allgemeinen Auffassung offenbar ohnehin nicht. Wir können nicht Jahre warten, bis sich 50 % oder 60 % der Menschen angesteckt haben und dann vielleicht immun sind. Also warten wir eingesperrt auf den Impfstoff.

In Schweden war die staatliche Vorschriftenpolitik weniger rigide. Zahlreiche Restaurants oder Cafes haben noch Publikumsverkehr gehabt, während bei uns die Sitten- und Moralwächter sich über den Leichtsinn Schwedens ausließen.

Wenn der R-Faktor bei weniger als 1 liegt, ist dies – auch anders als bei uns üblich – dennoch keine „Entwarnung“. Es zeigt nur, dass in vor jeweils vier Tagen Erkrankten weniger Neuerkrankungen gefolgt sind. Dieser Faktor kann sich zudem schnell drehen – dies jedoch wollen die Medien hierzulande offenbar in vielen Berichten nicht wahrhaben. Der R-Faktor ist weitgehend davon abhängig, wieviel getestet wird, wie hoch der Anteil der Getesteten an der gesamten Bevölkerung ist und wie genau der Infizierungszeitraum von vier Tagen die Realität widerspiegelt.

Wenn Deutschland allerdings den R-Faktor misst und für entscheidend – im Kampf um das Messen von Erfolgen hält – soll dieses Stück der schwedischen Erfolgsgeschichte nicht verheimlicht werden.