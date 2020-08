Stress, Angst und Anspannung durch Corona: Natürliche Heilmittel

Der Lockdown in Deutschland ist für viele Menschen noch immer nicht beendet. In Alten- und Pflegeheimen sind oder fühlen sich noch zahlreiche Bewohner isoliert. Noch immer steht der Verdacht im Raum, dass die Isolierungen dazu geführt haben, dass viele Bewohner an und unter Einsamkeit verstorben sind. Stress, Angst und Anspannung jedoch könnten sich dem aktuellen Eindruck nach noch weiter verschärfen. Schon jetzt drohen Politiker wie Bayerns Ministerpräsident Söder oder auch Kanzlerin Merkel fast unverhohlen damit, es könne zu weiteren Maßnahmen kommen. Selbst ein zweiter Lockdown erscheint möglich.

Schon jetzt ist absehbar, dass ohnedies zahlreiche Menschen unter den psychischen Folgen der Corona-Politik leiden. Therapien stehen kaum zur Verfügung, Geld für Therapien ohnehin nicht. Deshalb greifen wir eine Empfehlung auf, die sich mit der Wirkung sogenannter Phytopharmaka befasst. Dies sind Pflanzenheilstoffe, die Linderung versprechen. Eine davon ist die Rhodiola rosea. Diese Pflanze soll nicht nur anti-depressiv wirken, sondern auch den empfundenen Stress deutlich verringern. Sanfte, pflanzliche Unterstützung durch deren Wirkstoffe, helfe, so heißt es, bei Angstzuständen oder “leichten Depressionen”.

Rosenwurz

Die Pflanze selbst nennt sich zwar Rhodiola rosea, wird aber im Volksmund auch als Rosenwurz geführt. Sie wird offenbar heute schon in Kliniken eingesetzt, wenn depressive Erschöpfungszustände behandelt werden. Die Pflanze wird anders als chemische Produkte weder zur Abhängigkeit führen noch Nebenwirkungen entfalten.

Zudem hilft die Rhodiola rosea bei:

Posttraumatischen Belastungsstörungen

Beim Kampf gegen Gedächtnisstörungen bzw. sogar gegen verschiedene Demenzerkrankungen

Bei ADHS, wie offenbar Betroffene berichten

Selbst Sportler berichten von positiven Ergebnissen. Sie fühlten sich offenbar energiereicher bzw. auch weniger unter Leistungsdruck.

Hintergrund ist der Umstand, dass die Rhodiola rosea den Serotonin- und Dopaminspiegel reduzieren helfen soll. Sie können den Wirkstoff in Kapselform etwa in Apotheken erwerben.