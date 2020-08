Unfassbar: Corona-Demos doch nicht von „Rechts“ unterwandert?

Wer an Corona-Demos teilnimmt, der ist nach der Intention der Darstellungen in Medien praktisch den „Rechten“ auf den Leim gegangen. Dieses Bild hat nun die „FAZ“ höchstselbst zerstört. Denn „nach Einschätzung des Bundesverfassungsschutzes hatten Rechtsextreme keinen prägenden Einfluss auf die Corona-Demonstration am vergangenen Samstag in Berlin“, räumte die Zeitung ein. Noch schlimmer: Zuvor hatte die Zeitung davon gesprochen, dort versammle sich ein „kleiner Haufen auf Linken, Rechten, Impfgegnern, Verschwörungstheoretikern“ sowie letztlich auch „verirrten Bürgerlichen“.

Verfassungsschutz sieht Einfluss als gering an

Der Einfluss der Rechtsextremen jedoch ist nach Angaben des Präsidenten Thomas Haldenwang inder „SZ“ offenbar gering gewesen. Es habe nur vereinzelt Teilnehmer gegeben. Sowohl einige der Rechtsextremen wie auch der Linksextremen hätten dabei versucht, die Proteste gegen die Corona-Maßnahmen „zu instrumentalisieren“.

Die Rechtsextremen selbst hätten das Bild davon allerdings erzeugt, da sie sich vor den Kameras entsprechend inszeniert hätten. Wichtig – auch für die etwas kritischeren großen Medien – vielleicht die Aussage: „Sie prägen das Demonstrationsgeschehen oder die inhaltliche Debatte derzeit nicht“.

Meinung: Schade für die Mainstream-Medien. Denn wenn die Rechtsextremen die Debatte nicht prägen, bleiben nicht viele Menschen, die sich als politische Außenseiter diffamieren lassen müssten. Das Narrativ davon, dass es hier um Randgruppen gehe, wird dennoch weiter gesponnen werden. Ansonsten müssten zahlreiche Redaktionen ihre eigenen Schlagzeilen widerrufen. Die Demonstrationen sind nach aktuellem Kenntnisstand keine Bühne dafür, Menschen zu radikalisieren oder zu instrumentalisieren. Offenbar spricht aus den Demonstranten lediglich die Sorge darum, dass dieser Staat immer mehr Bürgerrechte aushöhlt, Zwänge ausüben könnte (Immunitätsausweise, Zwangsimpfungen gegen das Corona-Virus oder Bargeldrestriktionen) und sogar das Demonstrationsrecht selbst eingeschränkt wird. Wir dürfen gespannt sein, ob „Tagesschau“ und „Heute-Journal“ auch hierüber jetzt berichten werden.