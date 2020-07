Unfassbar: RKI warnt vor Anstieg infizierter Fälle – grotesk!

Geht es nach den Mahnungen des RKI, des Robert-Koch-Instituts (RKI), stehen wir in Deutschland erneut vor dem Ausbruch der Corona-Infektionen. Der “R”-Wert steige, heißt es, und es seien mehr als 600 Personen “neu” infiziert. Die Urlauber, so die Geschichte, sind schuld an dem Anstieg der Zahlen – sowie die fehlende Vorsicht der Menschen. Ist die Analyse richtig, ist sie nachvollziehbar? Nein.

RKI: Mehr Tests

Vielleicht sollte das RKI gleich mit aufführen, dass es nach eigenen Angaben mehr Tests gibt. In der abgelaufenen Kalenderwoche gab es insgesamt 531.571 Testungen. 3.408 Menschen sind positiv getestet worden. In der Woche zuvor testete das RKI 531.571 Menschen. 2.938 Menschen wurden positiv getestet. Beide Zahlen ergeben eine “Positivenrate” von 0,6 %. In der Woche davor wurden 500.122 Menschen getestet, 3.012 Menschen waren infiziert. Die Rate: 0,6 %. Das zeigt unter dem Strich: Je mehr getestet wird, desto größer die absoluten Fallzahlen. Dies ist nicht sonderlich überraschend.

Die Zahl der positiv Getesteten steigt absolut etwas an. Das wäre die richtige Nachricht. Die Deutung bleibt den verschiedenen Denkschulen überlassen. Es gibt auch Argumente dafür, den Zusammenhang anders zu deuten, als wir es oben angedeutet haben. Tendenziell aber sind die Zahlen stark rückläufig. Noch weiß aus diesen Daten zudem niemand, wie viele Menschen aus den Urlaubsländern unter den neu positiv Getesteten waren. Ganz nüchtern betrachtet: Die Zahlen steigen derzeit nicht sichtbar an. Es gibt aus dieser Sicht keinen nennenswerten medizinischen oder epidemiologischen Anlass dafür, die Maßnahmen in irgendeiner Weise zu verschärfen.

Wer andere Botschaften verbreitet, der muss sich den Vorwurf gefallen lassen, Panik verbreiten zu wollen – bis zum Beweis des Gegenteils. Das RKI selbst aber schürt diese Stimmung bereits… Warum, lesen Sie hier.