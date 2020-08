Unfassbare Zahlen: Lockdown-Verweigerer in Deutschland in der Mehrheit?

Die Berichterstattung über Demonstrationen und ähnliche Proteste gegen die Corona-Politik der Merkel-Regierung tendiert in den großen Medien dazu, die vermeintlichen Gegner dieser Politik als Minderheit zu sehen. Nun zeigt sich auf Basis einer Studie, dass auch in Deutschland der tatsächliche Widerstand gegen die Maßnahmen wohl größer war als gedacht. Die Zahlen wurden im Rahmen einer Studie der Duke University und der Universitäten von Toulouse bzw. Paris durchgeführt. Sie nennt sich: “Comparative Experimental Evidence on Compliance with Social Distancing During the COVID-19 Pandemic”. Autoren sind Michael Becher, Daniel Stegmueller, Sylvain Brouard sowie Eric Kerrouche. Die Studie ist methodisch interessant. Denn die Autoren fragten indirekt, ob

die Befragten zu Medizinern gegangen seien

öffentliche Verkehrsmittel genutzt hätten, um den Arbeitsplatz zu erreichen

die Befragten sich im Freien sportlich betätigt hätten oder

Essen von Lieferservices bestellt hätten.

Zudem hat eine zusätzliche Frage für 50 % die Aufgabe festzustellen, wer sich nicht an die gängigen Maßnahmen zum Lockdown gehalten hatte: “Ich habe mich mit zwei oder mehr Freunden oder Verwandten getroffen, die nicht in meinem Haushalt leben”.

Die Antworten nahmen die Autoren, um die Einordnung dazu, wer sich nicht an die Auflagen gehalten hätte, zu schätzen. Bei 2.000 Befragten in Deutschland haben sich demnach 64 % als Schätzwert nicht an die Maßnahmen gehalten. Das Vertrauensintervall für die Aussage, dass sie sich nicht daran gehalten hätten, liegt für eine 95%ige Vertrauensbasis zwischen 53 und 75 %. 2.000 Menschen haben sich nicht an die Auflagen gehalten. Ein überraschendes Ergebnis – denn zugleich sind bei uns, die wir damit widerständiger gewesen sind als Schweden, Österreich, Australien, die USA, Frankreich oder Neuseeland, die Todesrate vergleichsweise sehr gering. Eine Schmach für die besonders gründlichen Medien? Hier lesen Sie mehr dazu…