Unglaublich: Corona-Impfstoff in Russland – ab 10. August?

Russland könnte eigenen Angaben zufolge den Kampf um die Einführung des Corona-Virus-Impfstoffs gewinnen. Am 10. August will die Zulassungsbehörde des Landes Meldungen in verschiedenen Medien zufolge einen Impfstoff aus dem Gamaleya-Forschungszentrum in Moskau “grünes Licht geben”. Aktuell erreicht der Impfstoff allerdings lediglich die zweite Phase der Zulassungsstudie. Dementsprechend groß ist das Bedenken über das bis dato kaum wahrgenommene Forschungsprojekt.

Überraschung in den USA

Der Vorsitzende des russischen Investitionsfonds, Kirill Dmitriev, wir mit den Worten zitiert, hier gehe es um einen “Sputnik”-Moment, also die immense Überraschung der USA wie beim Kampf um den Eintritt in den Weltraum. Russland, so jedenfalls Dmitriev, werde den Impfstoff als erstes Land haben.

Die Phase-II-Studie, die unerlässlich bei der Einführung solcher Impfstoffe ist, soll erst am 3.8. beendet sein. Schon die Ergebnisse dieser Phase sollen für die Zulassung reichen. Die Phase III soll, wie es heißt, “parallel zum Einsatz” erfolgen. Die Erst-Geimpften werden dem Bericht zufolge Mitglieder des medizinischen Personals in Russland sein. Das gilt im Westen als ungewöhnlich. Hier haben sowohl die EU wie auch die US-Gesundheitsbehörde FDA ausgeschlossen, dass vor dem Abschluss der Phase III ein Impfstoff zugelassen werden könne.

Russland wiederum soll den aktuellen Impfstoff wie auch die US-Firma Moderna auf Basis vorhandener Corona-Impfstoffe entwickelt haben, da es zahlreiche unterschiedliche Corona-Viren gibt. Der Impfstoff von Moderna ist nun in der Phase III.

Die Bedenken gegen die Sicherheit bei dieser Art der Schnellentwicklung scheinen zumindest offiziell nicht zu bestehen. Auf der anderen Seite hat das Gesundheitsministerium Russlands bis dato die aktuellen Aussagen noch nicht bestätigt. Dennoch zeigen die sich überschlagenden Meldungen aus den USA und Russland: Der Impfstoff soll kommen – mit aller Gewalt. Hier lesen Sie mehr dazu.