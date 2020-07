Unheimlich: Ist das Corona-Virus doch im Labor entstanden?

Noch immer wirkt die Vorstellung, das Corona-Virus sei im Labor – konkret im chinesischen Wuhan – entstanden, wie eine Verschwörungstheorie aus dem Hause Donald Trumps. Bis dato liegen jedoch lediglich Behauptungen vor, wonach dies unvorstellbar wäre, technisch unmöglich etc. Andere Indizien zeigen unverändert, dass es nicht unplausibel ist, das Virus wäre im Labor entstanden. Dies wiederum hätte dann weitreichende Konsequenzen.

Eine neue Variante ist aus den USA vermeldet worden. Der Sender CBC meldete, dass das „Wuhan Institute of Virology“ vor dem Ausbruch des Corona-Virus eine heikle Fracht aus Kanada erhalten habe. Der Sender berichtete von Dokumenten, die wiederum belegen, das Probenmaterial sei aus Winnipeg, Kanada, vom dortigen „National Microbiology Laboratory“ verschifft worden – im Frühjahr 2019.

Diese Fracht wiederum lässt oder ließe Fragen offen. Eine der Aufseherinnen dieser Transaktion sei die chinesische Wissenschaftlerin Dr. Xiangguo Qiu gewesen. Die wurde auf Basis eines „Bruchs der Verhaltensregeln“, sprich: eines Geheimnisverrats, so unsere Interpretation, aus dem „BSL-4-Hochsicherheitslabor“ in Kanada entlassen.

Nach Angaben der kanadischen Behörden gibt es keinen Zusammenhang zwischen den beiden Ereignissen. Der Transport der tödlichen Viren von Kanada nach China, die Entlassung der Wissenschaftlerin wie auch der Ausbruch der Corona-Epidemie in Wuhan würden nichts miteinander zu tun haben.

Die Verbindung ist nun auf der anderen Seite ganz offensichtlich zumindest fragwürdig. Bis dato existiert nur der Widerspruch der kanadischen Behörden. Auf der anderen Seite ist es Fakt, dass a) Viren aus Kanada nach Wuhan in das Labor transportiert worden sind, b) die Aufseherin darüber in Kanada entlassen worden ist – wg. eines Vertrauensmissbrauchs und c) in Wuhan dann eine Pandemie ausgebrochen ist, von der noch niemand weiß, wie die Viren auf den Markt gekommen sein sollen. Ist dies alles Zufall? Lesen Sie dazu und zu einem bemerkenswerten weiteren Aspekt hier weiter.