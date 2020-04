Wahnsinn: Grüner Bezirksbürgermeister infiziert sich selbst…

Unglaublich, welche intellektuellen Leistungen mancher Politiker derzeit dies- und jenseits des Atlantiks vollbringt. Die “Welt” erzählt jetzt von einem grünen Bezirksbürgermeister, der sich selbst infiziert hat (“fast bewusst”, wie er berichtet). Die Krankheit habe ihn, Stephan von Dassel, daraufhin heftiger erfasst als gedacht.

Politiker sei nun “über den Berg”

Von Dassel berichtete, er habe sich “fast schon bewusst infiziert, um mich auch zu immunisieren”. Denn dann könne er sich nicht mehr anstecken, so seine Hoffnung und auch andere Menschen nicht infizieren. Zudem habe er seine Freundin, die selbst nach einem Urlaub in der Schweiz infiziert gewesen sei, nicht anstecken wollen, so der Politiker.

Dem “RBB” in Berlin gegenüber berichtete er, die Krankheit wäre “heftiger” gewesen. Er habe erwartet, man “kriege das zwei Tage” und dann sei man einfach immun. “Ich bin doch überrascht gewesen, dass es mich zwei Wochen ganz schön beschäftigt hat.”

Aktuell sehe er sich nicht als schlechtes Vorbild, trotz des Selbstversuchs. Er habe sich ja immerhin 14 Tage in Quarantäne begeben. Immerhin sei er auch dann gesund, wenn Teile der Verwaltung durch die Krankheit lahm gelegt seien. Dennoch ist die Aktion ausgesprochen abenteuerlich, so Beobachter.

Bis dato hat es Selbstversuche dieser Art zumindest in Deutschland unter bekannteren oder einflussreicheren Politikern nicht gegeben. Der Umstand, dass von Dassel einen milderen Krankheitsverlauf erwartet habe, lässt auch darauf schließen, wie weit er sich mit den Erkrankungen beschäftigt hat. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf, dass auch schwere Krankheitsverläufe bei jüngeren Menschen, zu denen er in diesem Zusammenhang mit 53 Jahren noch zählt, beobachtet wurden.

Diese führen teils sogar zu massiven Atembeschwerden, womit noch einmal erstaunlicher ist, wie leichthändig der verantwortliche (!) Politiker die Erkrankung offenbar in Kauf genommen hat.