Warum die Zahl der Corona-Todesfälle wohl steigt…

Die Medien und die Beratungsstellen der Merkel-Regierung sind aufgebracht. Es gibt immer neue Rekordzahlen im Zusammenhang mit dem Corona-Virus. Nun wurde vermeldet, das RKI habe 426 Todesfälle “mit und am Corona-Virus” vermessen oder sich melden lassen. So viele Todesfälle waren es in Deutschland noch nie. Wütet das Corona-Geschehen demnach so stark wie nie zuvor in Deutschland? Zweifel bleiben. Denn die medialen Darstellungen insgesamt sind ausgesprochen lückenhaft. Es ist kein Leugnen der Corona-Virus-Gefahr und der Pandemie, wenn man auf das allgemeine Sterberisiko in den nun folgenden Monaten verweist.

Corona und andere: Es sterben mehr Menschen

Diejenigen, die ziemlich exakt wissen, wie viele Menschen tatsächlich im Laufe eines Jahres und wann sterben, sind die Bestatter. Einem Beitraug auf journalistenwatch.de verdanken wir den Hinweis, wie sich die Zahlen bei diesem Verband entwickeln.

Normieren Sie dafür gedanklich einen einfachen Mittelwert, sagen wir 100 (der willkürlich zu klein geschätzt ist). Dann gibt es prozentuale Abweichungen in einzelnen Monaten, mit denen die Bestatter auch betriebswirtschaftlich kalkulieren können. Dies wiederum zeigt, dass wir im Winter deutlich mehr Todesfälle haben – was wiederum auf winterspezifische Krankheiten verweist, wie die Jahre 1990 bis 2010 in einer Langfriststudie zeigen.

Konkret: Im Oktober steigt die Rate von -7,0 % auf -3,2 % oder anders gesagt: Die Todesfallrate steigt um 3,8 Prozentpunkte gegenüber September. Im November steigt die Rate von -3,2 % auf -0,4 % – also erneut um 2,8 Prozentpunkte. Dies sind dramatische Entwicklungen. Im Dezember schnellt die Todesfallrate als Überschuss auf + 6,0 %. Die Rate steigt also um 6,4 Prozentpunkte gegenüber dem November. Im Januar und Februar erleben wir mit +9,4 % und +9,7 % noch einmal höhere Raten. Dann fallen die Zahlen recht dramatisch.

Wie in diesem Jahr – die Statistik wird sich auch kaum verändern, unabhängig davon, welche Maßnahmen die Regierung trifft. Oder sehen wir uns einem Gedankenfehler gegenüber?