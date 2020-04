Wird es eine Impfpflicht in Deutschland geben?

Immer mehr deutet darauf, dass die berühmte Herdenimmunität in Deutschland nicht funktionieren wird. Offiziell sind – je nach Tag – weniger als 200.000 Menschen infiziert (Genesene inklusive). Das bedeutet, dass wir im aktuellen Tempo noch Jahre warten müssten, bis 40, 50 Millionen Menschen infiziert wären. Auf der anderen Seite aber ist noch kein Impfstoff hergestellt, der die Immunisierung herstellen könnte. Was tun? Wenn der Impfstoff kommt, müssen wir nach Lage der Dinge damit rechnen, dass statt der Herdenimmunität dann die Impfung auf alle wartet – gibt es eine Impfpflicht? Die Vorzeichen sind nun gegeben, wie wir an anderer Stelle zeigten.

Politik will “impfen”

Vorreiter ist der bayrische Ministerpräsident Söder. Der hat sich sehr “offen” gezeigt, äußerte er nach einem Gespräch mit dem baden-württembergischen Ministerpräsidenten Kretschmann. Ohne einen Impfstoff könne es zudem seiner Meinung nach keine Entwarnung geben. Bayern und Baden-Württemberg bezeichnete er in diesem Zusammenhang als “Gemeinschaft” der Umsichtigen, weil es keine namhaften Lockerungne gibt. Die “Besonnenen” sind der Meinung, es würde noch keinen Anlass für Lockerungen geben.

Damit allerdings ist auch der Impfpflicht weiterhin Vorschub geleistet. In den Augen von Außenstehenden ist die Impfpflicht eine der großen Gefahren für eine freiheitliche Gesellschaft. Denn zum einen sind Zwangsmaßnahmen ohnehin eine Bedrohung, zum anderen gingen hier speziell besondere Gefahren von der Anordnung aus, so sie denn käme. Eine solche Impfpflicht hatte dem Vernehmen nach auch Bill Gates, der große Spender der Impfunternehmen weltweit, nicht ausgeschlossen. Dies spiegelt die gesellschaftliche Debatte noch einmal besonders: Denn eine Impfpflicht wiederum wäre das, was der Philantrop seit Jahren anstrebt – um u.a. Geschäfte zu machen, so die Kritiker. Dass Markus Söder diese Pflicht nicht mehr ausschließt, zeigt, dass wir auf dem Weg dorthin sind.