Wird es eine Impfpflicht geben? Mehr als 100.000 Unterschriften in Österreich in wenigen Tagen

Noch immer wird in Deutschland und auch in Österreich darüber diskutiert, ob wir bald eine Impfpflicht zur Immunitätsbildung gegen das Corona-Virus haben werden. Vor gut einem Monat haben verschiedene Massenmedien praktisch auf einen Schlag genau diese Angst als “Verschwörungstheorie” verworfen. Erstaunlich genug, dass gleich alle Redaktionen auf einmal auf diese Idee kamen. Seither ist es allerdings vergleichsweise ruhig darum geworden. Immerhin wehren sich die Gegner. Ab dem 9. Juni gibt oder gab es etwa in Österreich eine Petition gegen eine Zwangsimpfung. Jüngst wurden erste Erfolge vermeldet: Über 100.000 Österreicher haben sich bei dem Volksbegehren gegen die Impfpflicht ausgesprochen. Fraglich sei nicht etwa, ob die Zwangsimpfung direkt angeordnet würde, sondern ob es dann zu einem anderen Verhalten denjenigen gegenüber komme, die sich nicht impfen lassen wollen – also beispielsweise Schülern, die nicht in die Schule gelassen werden…

Auch in Deutschland: Petition gegen Corona-Impfpflicht

Die Kritik gegen Impfgegner in diesem Zusammenhang richtet sich darauf, dass ohnehin keine Zwangsimpfung geplant sei. In Deutschland ist zwischenzeitlich damit auch die hier geöffnete Petition verunglimpft worden. Wahrscheinlich existiert tatsächlich noch nicht einmal ein Impfstoff, insofern ist die Kritik an der Petition in diesem Punkt oberflächlich nachvollziehbar. Es wird allerdings bald einen Impfstoff geben – möglicherweise, so jedenfalls die Schätzungen bei laufenden Studien, bereits Anfang 2021. Ohnehin wäre fraglich, warum eine Petition, die ausschließlich eine gesetzliche Regelung zum Nichtzwang thematisiert, derart verunglimpft wird. Wenn beide Seiten dasselbe meinten – wäre doch an sich alles geklärt.

Die Reaktionen in Österreich seit dem 9. Juni (!) jedenfalls zeigen, wie sehr sich zahlreiche Menschen offenbar eine Welt ohne diese Form der Zwangsimpfung wünschen. Die Meldung findet sich in Deutschland kaum.