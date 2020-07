Zweite Welle? Panikmache in der Urlaubssaison

Auch in den vergangenen Tagen meldeten die Medien in Deutschland erneut, dass es wieder mehr Neuinfektionen geben würde. Mehr als 500 seien es jetzt in Deutschland an einem Tag gewesen. Grund sollen unter anderem auch die Urlaubsreisen sein. Das Mallorca-Geschehen passt bestens in die Geschichte. Dort hatten offenbar einige Menschen am “Ballermann” und in der “Schinkenstrasse”, teils auch hofiert von Journalisten aus Deutschland, in die Kameras hineingefeiert. Die “Party” soll lediglich am Freitag vor annähernd zwei Wochen für 2,3 Stunden begrenzt auf wenige Lokalitäten gelaufen sein. Dennoch:

Prof. Karl Lauterbach forderte bereits Untersuchungen und Quarantäne – die Intention ist klar: Solche Brandherde würden die Ansteckung wieder fördern.

Virologe widerspricht

Dem widersprach nun der Virologe Dr. Streeck in einem Gespräch. In dem Interview mit der “FAZ” relativiert Streeck die Angst vor der zweiten Welle nach der Urlaubssaison. Die Ferienzeit müsse nicht zusätzlich riskant sein, da im Sommer die Ausbreitung eher asymptomatisch im Vergleich zum Winter sei. Es könne nicht das Ziel sein, das Virus auszutreiben, sagte Streeck. Das sei ohnehin nicht möglich. Auch Massentests hält Streeck für trügerisch. Zwar könne man beispielsweise vor Bundesliga-Spielen Massentest machen, um zumindest einen Großteil der Ansteckungen zu verhindern. Doch Menschen könnten sich auch im Testzentrum anstecken und zwei Tage später infektiös sein. Daher müsse man auch Massentests kritisch sehen, weil sie ein trügerisches Gefühl von Sicherheit vermitteln könnten. Die Testverfahren wiederum hatte der wohl noch bekanntere Virologe Dr. Drosten in Deutschland etabliert.

Die Meinungsverschiedenheit zu Drosten begründet Streeck damit, dass es in der Wissenschaft nie eine richtige oder falsche Meinung gebe. Es liege meistens nicht nur ein Einzelner richtig, sondern die Wahrheit liege im Mittelweg.

